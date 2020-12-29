Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi: Egemenlik haklarımıza saldırıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olarak "Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi’de Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı arasındaki “2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı”na katıldı.

"Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin CAATSA yaptırımlarıyla ilgili, Çavuşoğlu, "Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir" dedi.

Hafter'e mesaj

Türkiye'nin Libya'ya desteği konusunda Çavuşoğlu, "Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Domates kotası artırılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın (mevcut kotaların dolmasının ardından) Türkiye'den domates ihracına yönelik kotaları artıracağını söyledi.

Ermenistan-Karabağ sorunu

Karabağ konusunda bir ateşkes tesis edildiğine değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Rusya barış gücü misyonu sahada. Ortak gözlem merkezimiz de kuruluyor. Amacımız kalıcı barış ve istikrar. 6'lı format dahil tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Türkiye Ermenistan olarak, Ermenistan-Azerbaycan olarak ilişkilerimizi normalleştirebiliriz. Rusya ile burada işbirliğimiz önem arz ediyor.

Öyle bir sonuç görmek istiyoruz ki, şu anda orada barışı tesis etmek gözlemlemek için oluşturduğumuz misyonlara önümüzdeki dönemde ihtiyaç kalmasın."