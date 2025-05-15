BIST 9.541
DOLAR 38,70
EURO 43,44
ALTIN 4.010,84
HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus heyetiyle görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus heyetiyle görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek. Görüşme, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılması planlanan doğrudan barış müzakereleri öncesi kritik bir diplomatik temas olarak öne çıkıyor.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet ile bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin yazılı açıklamasına göre Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle bir araya gelecek.

Medinskiy başkanlığındaki heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve uzmanların yer alması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek
MEB takvimi belli oldu: Ara tatil ve yarıyıl tarihleri açıklandı
MEB takvimi belli oldu: Ara tatil ve yarıyıl tarihleri açıklandı
Türkiye Sigorta 3x3 basketbol turnuvalarının İstanbul finalinde mücadele edecek takımlar belli oldu
Türkiye Sigorta 3x3 basketbol turnuvalarının İstanbul finalinde mücadele edecek takımlar belli oldu
Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu
Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
Hindistan, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti! Borsadaki işlemler durduruldu
Hindistan, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti! Borsadaki işlemler durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Yine kartlara yüklendik! Kartlı ödemeler nisanda 1,78 trilyon lira oldu
Yine kartlara yüklendik! Kartlı ödemeler nisanda 1,78 trilyon lira oldu