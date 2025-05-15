BIST 9.541
DOLAR 38,69
EURO 43,45
ALTIN 4.005,32
HABER /  GÜNCEL

15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı

15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kapsamında, Türkiye genelinde "Aile Yılı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu çerçevede, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde yürüyüşler yapıldı.

İstanbul'da Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe huzurevlerinde kalanlar, Bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ve çocuklar katıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yapılan yürüyüşlerde, mehteran takımı eşliğinde "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankart taşındı.

İzmir'de ise Gündoğdu Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, "Aile en büyük hazinemiz, servetimiz, şükür sebebimiz" yazılı pankartla, katılımcılar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşlere, valilikler, bakanlık il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinliklerde, Aile Yılı’na ve ailenin önemine dikkat çeken dövizler taşındı.

Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü afişleri ve kutlama pankartları, 81 ildeki havaalanlarına, tren garlarına, otobüs terminallerine ve şehir meydanlarına asıldı.

Öte yandan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde programlar düzenlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
Hindistan, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti! Borsadaki işlemler durduruldu
Hindistan, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti! Borsadaki işlemler durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Yine kartlara yüklendik! Kartlı ödemeler nisanda 1,78 trilyon lira oldu
Yine kartlara yüklendik! Kartlı ödemeler nisanda 1,78 trilyon lira oldu
Sahte altına karşı yeni uygulama: Altın ürünlerinde barkod dönemi
Sahte altına karşı yeni uygulama: Altın ürünlerinde barkod dönemi
Rusya'dan barış mesajı: Hedef uzun vadeli çözüm
Rusya'dan barış mesajı: Hedef uzun vadeli çözüm
"Devlet Bahçeli entübe edildi" demişti! Can Ataklı hakkında iddianame düzenlendi, hapsi isteniyor
"Devlet Bahçeli entübe edildi" demişti! Can Ataklı hakkında iddianame düzenlendi, hapsi isteniyor
Şahika Ercümen, Dominika'da 3 altın madalya kazandı
Şahika Ercümen, Dominika'da 3 altın madalya kazandı
Ukrayna masaya oturmayacak mı? Zelenskiy'nin son dakika kararı bomba
Ukrayna masaya oturmayacak mı? Zelenskiy'nin son dakika kararı bomba
Uber'in Trendyol Go'yu alması onaylandı!
Uber'in Trendyol Go'yu alması onaylandı!