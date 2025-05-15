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Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı

Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.

Görüşmede heyetler de yer aldı.

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