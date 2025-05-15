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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gidecek.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Tiran'a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Fahrettin Altun, zirveye, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri ile NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi genel sekreterlerinin katılacağı bilgisini verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir."

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