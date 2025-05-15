BIST 9.541
DOLAR 38,70
EURO 43,44
ALTIN 4.016,77
HABER /  GÜNCEL

Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu

Aydın'da 29 engelli üniforma giyip bir günlüğüne "Mehmetçik" oldu

Aydın'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 29 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki programda, engelli bireyler kamuflajlarını giyip tören alanına geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelliler yemin etti. Bu esnada selam veremeyen bazı engellilerin yerine yanlarındaki askerler, onların keplerine ellerini götürüp selam verdi.

Törenin ardından engelliler adına Mevlüt Uyanık, "Vurulmuş göğsünden bizim yiğitler", Üsteğmen Hakan Yılmaz ise "Biz varız" adlı şiiri okudu.

Burada konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Türk milletinde kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gurur ve onurunu bir ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olduğunu söyledi.

Aldemir, "Sevgili Mehmetçikler, bugün bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bu kutsal ocağın faaliyetlerine katılıp, havasını teneffüs ettiniz. Kısa bir süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve bulunduğu coğrafi bölgenin en güçlü, en deneyimli ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız." dedi.

Konuşmanın ardından askerler ve aileleri bir araya geldi.

Törene, Aydın Jandarma Filo Komutanı Albay Koray Ergin, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı
Bakan Fidan, ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü görüşme yaptı
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü, 81 ilde "Aile Yılı Yürüyüşü" ile kutlandı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 13. yılında anıldı
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da konuştu:
Hindistan, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti! Borsadaki işlemler durduruldu
Hindistan, Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etti! Borsadaki işlemler durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz diz çökmez, çökmemiştir
Yine kartlara yüklendik! Kartlı ödemeler nisanda 1,78 trilyon lira oldu
Yine kartlara yüklendik! Kartlı ödemeler nisanda 1,78 trilyon lira oldu
Sahte altına karşı yeni uygulama: Altın ürünlerinde barkod dönemi
Sahte altına karşı yeni uygulama: Altın ürünlerinde barkod dönemi
Rusya'dan barış mesajı: Hedef uzun vadeli çözüm
Rusya'dan barış mesajı: Hedef uzun vadeli çözüm
"Devlet Bahçeli entübe edildi" demişti! Can Ataklı hakkında iddianame düzenlendi, hapsi isteniyor
"Devlet Bahçeli entübe edildi" demişti! Can Ataklı hakkında iddianame düzenlendi, hapsi isteniyor
Şahika Ercümen, Dominika'da 3 altın madalya kazandı
Şahika Ercümen, Dominika'da 3 altın madalya kazandı