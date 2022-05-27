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Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti!

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti!

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti. Gündoğdu, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarıları ile kamuoyunda dikkat çekmişti.

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İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalbine dün stent takılmıştı
Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent takıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Badırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

İstanbul depremi uyarılarıyla biliniyordu
Gündoğdu özellikle, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarıları ile kamuoyunda dikkat çekmişti: Gündoğdu, İstanbul depremi şiddetinin 7'nin üzerinde olabileceğini söylemişti. Gündoğdu, olası bir Marmara depreminde en çok etkilenecek yerin Kadıköy ve çevresi olacağını, Yeşilköy'den orta Marmara çukuruna kadar uzanan fayın 200 yılı aşkındır kırılmadığını ve bölgede kırılmadan bu kadar uzun süre kalan tek fayın bu olduğunu belirtmişti.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

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