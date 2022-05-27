BIST 2.467
DOLAR 16,39
EURO 17,60
ALTIN 979,86

Ticarete atıldı! Çin ve İngiltere'den teklif aldı: Berdan Mardini tek gayesini açıkladı

Ticarete atıldı! Çin ve İngiltere'den teklif aldı: Berdan Mardini tek gayesini açıkladı

Evliyken yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve ayrılık sonrası Gökhan Göz ile aşkıyla gündeme gelen Fatoş Yelliler'in eşi Berdan Mardini ticarete atıldı.

Ticarete atıldı! Çin ve İngiltere'den teklif aldı: Berdan Mardini tek gayesini açıkladı

Berdan Mardini, memleketi Mardin’de gül ve lavanta yağı fabrikası kurarak ticarete atıldı.

19
Ticarete atıldı! Çin ve İngiltere'den teklif aldı: Berdan Mardini tek gayesini açıkladı

Mardini, önceki gün yakın arkadaşı Şafak Sezer ile Mardin’i ziyaret etti.

29
Ticarete atıldı! Çin ve İngiltere'den teklif aldı: Berdan Mardini tek gayesini açıkladı

Ortaya renkli görüntülerin çıktığı gül hasadında Sezer, esprileriyle herkesi kahkahaya boğdu. 

39
Ticarete atıldı! Çin ve İngiltere'den teklif aldı: Berdan Mardini tek gayesini açıkladı

Sezer, fabrikada gül yağının yapılışına da katılarak, çalışanlardan bilgi aldı.

49