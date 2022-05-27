Ticarete atıldı! Çin ve İngiltere'den teklif aldı: Berdan Mardini tek gayesini açıkladı
Evliyken yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve ayrılık sonrası Gökhan Göz ile aşkıyla gündeme gelen Fatoş Yelliler'in eşi Berdan Mardini ticarete atıldı.
Berdan Mardini, memleketi Mardin’de gül ve lavanta yağı fabrikası kurarak ticarete atıldı.
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Mardini, önceki gün yakın arkadaşı Şafak Sezer ile Mardin’i ziyaret etti.
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Ortaya renkli görüntülerin çıktığı gül hasadında Sezer, esprileriyle herkesi kahkahaya boğdu.
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Sezer, fabrikada gül yağının yapılışına da katılarak, çalışanlardan bilgi aldı.
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