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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek 3 milyon 120 bin 878 adaya başarılar diledi.

'RABBİM ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN'

Erdoğan paylaşımında, "Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN DA ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılarıyla hem ülkemizi hem de kendi yarınlarını şekillendirecek tüm değerli öğrencilerimize üniversite sınavında zihin açıklığı diliyorum. İnandığınız yolda emeklerinizin karşılığını alacağınıza olan inancım tam. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun." ifadelerini kullandı.

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