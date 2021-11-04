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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

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