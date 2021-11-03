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Linet İsrail Eurovision seçmeleri yarışmasında sahneyi Türkçe şarkıyla inletti

Ünlü şarkıcı Linet, ülkesi İsrail'in Eurovision temsilcisini seçme kararı aldığı Xfactor adlı ses yarışmasına katıldı ve Selami Şahin'in Akşam Olmadan Gel isimli şarkısıyla sahneyi adeta inletti, jüriyi büyüledi.

İsrail, Eurovision'da kendilerini temsil edecek şarkıcıyı #XFactor yarışmasından seçme kararı aldı.

Türk bir anne ve İsrailli bir babanın kızı olan, ülkemizin ünlü sanatçılarından biri olan Linet, performansıyla tüm jüri üyelerini ve seyircileri büyüledi.

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