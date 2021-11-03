BIST 1.530
DOLAR 9,69
EURO 11,22
ALTIN 553,59
MEDYA

Cem Yılmaz 'Sedat Peker mi Bilal Erdoğan mı' cevabıyla dillerde

Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz gündeme oturdu. Cem Yılmaz'ın, 'Bilal Erdoğan mı Sedat Peker mi?' sorusuna verdiği cevap herkese kahkaha attırdı...

Rüstem Batum, Cem Yılmaz'a "Atlantik'te gidiyorsun, o lüks  yolcu gemilerinden birinde? Muazzam bir fırtına çıkıyor, Titanic gibi, gemi batıyor. Zifiri karanlık, dev dalgalar var. Sende bir tane küçük lastik bir bot yakalıyorsun. Ama iki kişilik bot. biniyorsun, can havliyle kendine gelmeye çalışıyorsun. Dalgalar kocaman falan. Bir bakıyorsun böyle, karanlıkta iki kişi yüzüyor bota doğru. Yaklaşıyorlar bir bakıyorsun ki solda Sedat Peker, sağda Bilal Erdoğan var" sorusunu yöneltti. 

Cem Yılmaz soruya gülerek, "Hemen bottan atlarım, dibe doğru yüzerim" cevabını verdi. Rüstem Batum bunun üzerine, "Bunu düşünüyordum, doğru cevap bu" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cem Yılmaz Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışıyla olay oldu
Cem Yılmaz Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışıyla olay oldu
TV8 2. Sayfa canlı yayınında Seda Sayan'dan 'Safiye Soyman meme estetiği' bombası
TV8 2. Sayfa canlı yayınında Seda Sayan'dan 'Safiye Soyman meme estetiği' bombası
Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Yiğit Bulut Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı
Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Yiğit Bulut Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var
ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlıda itiraf: Kardeşimin cesedi banyodayken benimle ilişkiye girdi
ATV Müge Anlı Tatlı Sert canlıda itiraf: Kardeşimin cesedi banyodayken benimle ilişkiye girdi
Kırmızı Oda 49. bölüm fragmanı! TV8'in reyting rekortmeni dizisi
Kırmızı Oda 49. bölüm fragmanı! TV8'in reyting rekortmeni dizisi
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi 46. bölüm fragmanı
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi 46. bölüm fragmanı
Aziz Yıldırım'ın doğum gününden bomba görüntüler! Kimler vardı hangi şarkı söylendi?
Aziz Yıldırım'ın doğum gününden bomba görüntüler! Kimler vardı hangi şarkı söylendi?
Ekrem İmamoğlu ‘metroda internet var’ yayını yaparken bağlantı koptu
Ekrem İmamoğlu ‘metroda internet var’ yayını yaparken bağlantı koptu
Sana Söz 2. bölüm fragmanı
Sana Söz 2. bölüm fragmanı