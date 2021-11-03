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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hasta mı? Son video görüntüleriyle yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hasta olduğu iddialarına videolu yanıt geldi. Fahrettin Altun ve Yiğit Bulut videosunu paylaşırken, 'ölmüş' etiketi için emniyet soruşturma açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlarla sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Sosyal medya hesabı twitterda 'ölmüş' etiketi altında bu iddialar paylaşılınca  Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet,  "Twitter'da #ölmüş hashtagi (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın durumuna ilişkin söylentilere  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Yiğit Bulut ise videolu twitle yanıt verdiler. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.

Reis turp gibi maşallah

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise "Reis şimdi İstanbul'dan Ankara'ya geldi, turp gibi maşallah, ısırmaya kalkanların dişleri kırılır... Şeytancıklara itibar etmeyin" paylaşımı yaptı. 

Anadolu Ajansı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde havalimanında çekilen görüntülerini paylaştı. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşılarken, cumhurbaşkanı aracıyla Beştepe'ye geçti. 

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