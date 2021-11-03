TV8 2. Sayfa canlı yayınında Seda Sayan'dan 'Safiye Soyman meme estetiği' bombası

TV8'de yayınlanan Müge Ve Gülşen ile 2. Sayfa canlı yayınına telefon ile bağlanan Seda Sayan, programın konuğu Safiye Soyman'ı canlı yayında adeta rezil etti. Meme küçülttürme operasyonu yaptıran Safiye Soyman'a bu kararı kendisinin aldırdığını söyleyen Seda Sayan, sunucular Müge ve Gülşen'i kahkahalara boğdu.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, programa canlı telefon bağlantısı yapan yakın dostu Seda Sayan'ın açıklamalarıyla adeta şoke oldu, ne yapacağını bilemedi. Safiye Soyman ile yakın arkadaş olan Seda Sayan, esprili bir dille arkadaşı Safiye Soyman'ın 'özel operasyonlarını' açık açık anlatınca hem stüdyodakiler hem de sunucular Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt kahkahalara boğuldu.