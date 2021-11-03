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FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da bir mekanda 69. doğum gününü kutlayan eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mihriban türküsünün, Fenerbahçeli taraftarlarca takımlarına uyarlanmış halini seslendiren Yıldırım’ın o anları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Aziz Yıldırım’ın fit görüntüsü ve dans ederken sergilediği hareketli sahneler Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında 69. yaş gününü kutladı. Birçok dostunun katılımının olduğu yemekte Aykut Kocaman'ın olması da dikkat çekti. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı yemekte Aziz Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar geceye damga vurdu.

Mihriban türküsünün sarı-lacivertli taraftarlarca Fenerbahçe tribünlerine uyarlanan halini söyleyen Aziz Yıldırım'a arkadaşları ve mekandakiler de eşlik etti. Oldukça eğlendiği görülen Yıldırım’ın o anlarına sosyal medyada büyük ilgi gösterildi.

Neşeli ve hareketli dansı ile dikkat çeken Aziz Yıldırım siyah kıyafeti ile fit bir görüntü sergiledi. Yıldırım’ın fit ve enerjik görüntüsü ve hareketli anları Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti.

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