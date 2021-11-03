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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili manipülasyona cevap! Büyükelçileri böyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili sosyal medyada başlatılan manipülasyona ve 'öldü' iddialarına Erdoğan'ın bugünkü kabullerinden videolu cevap geldi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Degutis, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Degutis'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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