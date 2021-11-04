BIST 1.570
DOLAR 9,69
EURO 11,23
ALTIN 552,83
YEREL

Evin anahtarını unuttu çocuğu 3. kattan çarşafla sarkıttılar! Görenlerin yüreği ağzına geldi

Esenyurt’ta anahtarını evde unutan aile komşusundan yardım istedi. Sorumsuz komşu beline çarşaf bağladığı oğlunu 3. kattan aşağı saldı. Çevredeki vatandaşların "Atla atla" diye tempo tuttuğu o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ESENYURT'TA olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Anahtarlarını 2. kattaki evlerinde unutan aile, üst kattaki komşularından yardım istedi. Sorumsuz komşu ise çareyi oğlunun beline çarşaf bağlayıp aşağıya sarkıtmakta buldu. 3. kattan bir alt kattaki evin balkona atlayan çocuğa şans eseri hiçbir şey olmazken olayı izleyenler çocuğa “Atla atla” diye tempo tuttu. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"İnsan kendi çocuğunu böyle riske atmamalı"

Olayın yaşandığı mahallede market işletmecisi olan Recep Kazanç, “Bizim bu oturduğumuz sokakta bir ailenin anahtarı evde kaldı. Üst komşusundan anahtarı almaları için yardım istediler. Üst komşusu ise kendi çocuğuna çarşaf bağlayarak, yukarıdan alt komşusunun balkonuna sarkıttı.

Böylece küçük çocuk anahtarı içeriden açarak dışarıda kalan ailenin içeri girmesine sağladı. Yani son derece riskli bir şey yaptıkları. Daha iyi çözümler bulunması gerekirdi. Çilingir çağırmak veya itfaiye çağırmak gibi şeyler varken, insanın kendi çocuğunu bu şekilde riske atması son derece saçmalık” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mustafa Varank'ın sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
Mustafa Varank'ın sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
Aziz Yıldırım'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Aziz Yıldırım'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili manipülasyona cevap! Büyükelçileri böyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili manipülasyona cevap! Büyükelçileri böyle karşıladı
CNN Türk muhabiri, canlı yayında sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlattı!
CNN Türk muhabiri, canlı yayında sinirlenip elindeki kağıtları yere fırlattı!
Cem Yılmaz 'Sedat Peker mi Bilal Erdoğan mı' cevabıyla dillerde
Cem Yılmaz 'Sedat Peker mi Bilal Erdoğan mı' cevabıyla dillerde
Cem Yılmaz Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışıyla olay oldu
Cem Yılmaz Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala çıkışıyla olay oldu
TV8 2. Sayfa canlı yayınında Seda Sayan'dan 'Safiye Soyman meme estetiği' bombası
TV8 2. Sayfa canlı yayınında Seda Sayan'dan 'Safiye Soyman meme estetiği' bombası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hasta mı? Son video görüntüleriyle yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hasta mı? Son video görüntüleriyle yanıt geldi
Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Yiğit Bulut Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı
Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Yiğit Bulut Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var