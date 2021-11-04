Mustafa Varank'ın sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Mustafa Varank ile CHP'liler arasında tartışma çıktı.

TBMM'de AK Partili vekillerle CHP'li vekiller arasında "Viva Zapata" kavgası yaşandı. CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Partili vekillerin Cumhurbaşkanına methiyeler dizdiğini belirterek, Viva Zapata filmini örnek gösterdi. Zapata karakterinin kurşuna dizilerek öldürüldüğünü söyleyen Şener'e yanıt veren Bakan Mustafa Varank ise, "Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtagler açıldı. Böyle bir ortamda Şener'in bu ifadesinin özellikle seçildiği düşünüyorum" dedi.

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili vekillerle CHP'li vekiller arasında "Viva Zapata" kavgası yaşandı.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidar partisinin milletvekillerinin, Cumhurbaşkanının ne kadar yanlışı varsa onlar üzerine methiyeler dizdiğini belirterek, Viva Zapata filmini hatırlattı. Zapata karakterinin kurşuna dizilerek öldürüldüğünü belirten Şener, “orada da liderin öldüğüne inanmıyorlar” diye konuştu.

Varank: Şener'in bu örneği özellikle seçtiğini düşünüyorum

Şener'e yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada açılan "Ölmüş" etiketini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çirkin kampanyanın döndüğü şu iki günde Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtaglar açıldı. Öldüğüyle ilgili ifadeler, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Sayın Abdüllatif Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Ebubekir arasındaki hikayeyi anlatsaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı."

CHP'li vekiller masalara vurdu tepki gösterdi

Bakan Varank'ın sözlerine bazı CHP milletvekilleri, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz?" diyip masalara vurarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Bakan Varank, "Sayın Şener bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim." diye konuştu.

Meclis'te gergin anlar

Masalara vurarak tepkilerini sürdüren CHP'li milletvekilleri bu kez de Bakan Varank'ın oturduğu bölüme giderek, Varank'tan özür dilemesini istedi. Bu sırada AK Partili milletvekilleri de araya girince bir süre vekiller arasında itişme yaşandı. Tartışmaların büyümesi üzerine Komisyon Başkanı, oturuma 5 dakika ara verdi. Aranın ardından toplantıya kaldığı yerden devam edildi.