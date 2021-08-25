Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İş Birliği Gençlik Forumu'na video mesaj gönderdi. Tuzaklara düşmemeliyiz diyen Erdoğan İslam dünyasına birlik mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4'üncü Genel Kurulu'na videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman'a yakışan basiret ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Genel kurulun siz gençlerimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

İslam dünyasının farklı köşelerinden bizzat ya da çevrimiçi olarak genel kurula iştirak eden bütün genç kardeşlerime hoşgeldiniz diyorum.

Sevgili gençler, insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik ediyoruz. Dünya gündemini sürekli meşgul eden güvenlik sorunları, terör faaliyetleri ve salgın hastalıklar özlemini çektiğimiz huzur ortamının tam anlamıyla sağlanmasına izin vermiyor.

Müslümanlar Batı'da yükselen ırkçılıkla mücadele ediyor. Bu kötü gidişatı seyretme lüksümüz yoktur.

İnsanlığın tamamını tehdit eden bu sorunlar maalesef en çok da İslam coğrafyasında derin izler bırakıyor.

Suriye'den Afganistan'a, bütün bunlarla geniş bir coğrafyada çatışmalarla, göçle, yoksullukla ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar bir taraftan Batı toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Hemen her gün güya demokrasinin beşiği olarak gösterilen ülkelerde inancı, başörtüsü, kılık kıyafeti sebebiyle tacize uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan bir kardeşimizin haberini alıyoruz.

Aynı şekilde ülkelerindeki istikrarsızlıktan dolayı göç ederken çölde yada denizde hayatını kaybeden mazlumların acısıyla yüreğimiz dağlanıyor.

Bir tarafta açlığın, savaşın ve aşırı yoksulluğun olduğu diğer tarafta lüksün safahatin sömürünün hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir.

Türkiye her zeminde ve her fırsatta dünya beşten büyüktür diyerek bu küresel adaletsizliğe dikkat çekmektedir.

Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker ile emredilmiş insanlar olarak hiçbirimizin bu kötü gidişatı uzaktan seyretme lüksü yoktur.

Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanların güvenlik ve geleceği adına sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir.

Diğer taraftan bunun yolu da öncelikle aramızdaki İslam kardeşliğini tesis etmekten emperyalistlerce sürekli harlanan fitne ateşini söndürmekten geçiyoruz

Vahdet olmadan rahmet olamayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hiçbirimizin aynı mukaddes kitaba inanan aynı peygamberin ümmeti olan, her gün beş defa aynı kıbleye yönelen gönüllere set çekilemeyeceğinin de farkındayız. Müslüman'a yakışan basiret ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor.

Bu kutlu mücadelede hepimize özellikle de istikbalimizin teminatı olan siz Müslüman gençlere çok önemli görevler düşüyor. İhtilafları değil ittifakları, husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. Müslümanlığımızın kardeşliğimize verdiğimiz önem kadar olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Hem kendimiz hem de mazlumlar adına yürüttü. Hak ve adalet mücadelesinde teröre bulaşmamalı, şiddete prim vermemeli, hukuk ve meşruiyetten asla sapmamalıyız.

Mescide girdiğinde zikir halkası yerine, ilim halkasına oturmayı tercih eden bir peygamberin ümmeti olarak ilmi ve akademik çalışmalara öncelik vermeyi sürdürmeliyiz. Sizleri siyasette, akademide sporda ticari ve sosyal hayatta çok daha aktif rollerde görmek istiyoruz.

Hiç kimsenin aranıza girmesine, etnik mezhebi veya kültürel farklılıklar üzerinden sizleri bölmesine müsaade etmemenizi bekliyorum. Sizlerin gayreti, sizlerin samimi çaba ve dualarıyla ümmetin yarınlarının bugünlerinden çok daha iyi daha müreffeh olacağına. Rabbim hepimizin hepinizin yardımcısı olsun diyorum.

Sizlerden ülkelerinize döndüğünüzde tüm vatandaşlarınıza özellikle genç kardeşlerime selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Genel kurulun başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.