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Okullar açılıyor gözler öğretmenlerde! Koronaya karşı kaç öğretmen aşılı?

Okullar açılıyor gözler öğretmenlerde! Koronaya karşı kaç öğretmen aşılı?

Okulların açılacak olmasıyla beraber koronavirüse karşı okul personellerine aşılama tavsiyesi yapıldı. MEB kaç öğretmeninin aşı olduğunu açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları tüm kademe ve sınıf seviyelerinde açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre 24 Ağustos itibarıyla öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu.

MEB, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırladığı “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ni 81 İl Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi.

İstanbul’da öğretim yılının başlangıcı için alınacak önlemler ve hazırlıklara ilişkin 24 Ağustos 2021 Salı günü bir toplantı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer söz konusu toplantıya başkanlık etti. MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos 2021 Salı günü itibarıyla yüzde 83,3’e yükseldi. Bu oran, Türkiye’deki genel nüfusun aşı olma oranından yüzde 8,72 puan fazla.

Öğretmenlerin aşıya ilgisi genel nüfustan fazla

Öte yandan, öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2’ye yükseldi. Benzer şekilde, bu oran, Türkiye’deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 puan fazla. Böylece, 6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13’lük bir artış oldu.

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