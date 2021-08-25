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Bakan Pakdemirli duyurdu: 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi

Bakan Pakdemirli duyurdu: 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi

Bakan Pakdemirli: "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirterek, "1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.

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