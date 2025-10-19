BIST 10.209
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kampına telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Sakarya'da düzenlediği kampa telefonla bağlanarak, kampın ve sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla Sapanca'da düzenlediği, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinin yer aldığı kampa telefonla bağlandı.

AK Parti İstanbul teşkilatını tebrik eden Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun inşallah. Bu ülkede mükemmel, örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum ve ailelerimizin örnek aileler olarak atacakları adımların da hayırlara vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hasan Basri Yalçın, Ahmet Baha Öğütken, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile bazı İstanbul milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da kampa katıldı.

Programda, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in moderatörlüğünde, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile Terörsüz Türkiye Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı'nın katılımıyla "Terörsüz Türkiye Oturumu" düzenlendi.

"İstanbul kalkınırsa Türkiye kalkınır"

Programda teşkilata hitap eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un Türkiye'nin kalbi olduğunu söyledi.

Özdemir, "İstanbul'un abat olması halinde Türkiye'nin de abat olacağını" belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul kalkınırsa Türkiye kalkınır. İstanbul sevinirse Türkiye sevinir. İstanbul hüzünlenirse Türkiye, gönül coğrafyamız, dünya hüzünlenir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehir hizmetlerinden mahrum kaldığı, CHP belediyelerindeki hırsızlık, yolsuzluk, irtikap ve entrikalarla siyasetin yaralandığı bir dönemdeyiz. CHP'nin bu nadanlığından, kirinden ve pasından İstanbul'u kurtarmak, İstanbul'u kurtarmak kadar mühim bir görevdir."
Muhabir:Hamdi Dindirek

