MİT devreye girdi Pakistan ile Afganistan arasında ateşkes sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüşmelerde Pakistan ile Afganistan arasında diyalog sağlandı. Ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısı İstanbul'da yapılacak.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı Kalın'ın da katıldığı görüşmelerde Pakistan ile Afganistan arasında diyalog sağlandı.

Afganistan ve Pakistan'da üst düzey yetkililerin davet edildiği ateşkes görüşmelerinde her iki ülkenin istihbarat servisleri başkanları ile savunma bakanları toplantıda hazır bulundu.

Ateşkes için yapılan görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturdu.

Geç saatlere kadar süren müzakereler boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ülke liderleri, gelişmelerden anlık bilgilendirildi.

Ateşkesin detayları İstanbul'da görüşülecek

Ateşkesin sürdürülebilir ve doğrulanabilir bir şekilde devam etmesini teminen gelecek günlerde takip toplantıları yapılacak.

14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki terör, göç ve sınır güvenliği gibi sorunların kalıcı çözümü için uzun vadeli adımlar üzerinde durulacak.

11 Ekim'de de ayrıca Türkiye, Pakistan ve Katar'ın istihbarat servisleri başkanları arasında İstanbul'da üçlü bir görüşme gerçekleştirmiş, yapılan görüşmeye eş zamanlı olarak Afganistan ile de temas kurulmuştu.

