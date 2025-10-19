BIST 10.209
Venezuela muhalefet lideri Machado, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teşekkür etti

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanması nedeniyle kendisini tebrik eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür ettiğini belirtti.

İsrail'e verdiği açık destek ve Başbakan Netanyahu hükümetiyle kurduğu yakın ilişkilerle bilinen Machado, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu ile telefon görüşmesine değindi.

Machado, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüm ve kendisine, Venezuela halkına 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanmam dolayısıyla ilettiği içten tebrikleri için teşekkür ettim. Biz Venezuelalılar barışa büyük önem veriyoruz ve bunun, bize karşı duran totaliter güçlere meydan okumak için büyük cesaret, kararlılık ve ahlaki berraklık gerektirdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu da eleştiren Machado, İran, Hizbullah ve Husiler’i de hedef alarak bu aktörlerin terör örgütlerini desteklediğini öne sürdü.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Venezuela muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Venezuela ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2009'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası İsrail büyükelçisini sınır dışı etmesiyle kesilmişti.

"Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir"

2019'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından İsrail'e destek mesajı paylaşan Machado, "İsrail Devletinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Yahudi halkına mesajım: Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir." ifadelerini kullanmıştı.

