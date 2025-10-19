BIST 10.209
Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir şüpheli, 46 AHZ 090 plakalı aracın sahibini silahla vurarak, aracı gasbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, araç sahibinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli, kaçtığı araç ile Yenimahalle, Akçay ve İkizçay mahallelerinde 1 kişiyi daha silahla öldürüp, 5 kişiyi yaraladıktan sonra bölgeden kaçtı.

Polis ekipleri ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca çatışmaya dönüştü.

Olayda 2 polis memuru yaralandı, şüpheli ise çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Haber merkezimize Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasbedildiği ve silah kullanıldığı ihbarının gelmesi üzerine olay yerine ekiplerimiz ivedilikle intikal etmiş, olay yerinde bir vatandaşımızın öldürüldüğü ve aracının da gasbedildiği anlaşılmıştır. Gasbettiği araç ile olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra bir başka yerde bir vatandaşımızı daha öldürmüş, 5 vatandaşımızı da yaralamıştır. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan sıcak takip esnasında Edremit ilçe merkezinde çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, şüpheli şahıs da o esnada etkisiz hale getirilmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımız ile 2 polis memurunun tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Yaşanan üzüntü verici olaydan dolayı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum."

Vali Ustaoğlu, Edremit Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

