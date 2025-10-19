BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  SPOR

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Abone ol

Ligde geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, topladığı 5 puanla sezona istediği gibi başlayamadı ve 16. sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçta gol atamayan Eyüpspor, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılı ekip, ikinci sezonunu yaşadığı Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla yaptığı 13 maçın hiçbirini kazanamadı. Eyüpsultan temsilcisi, bu süreçte 4 beraberlik alırken, 9 kez mağlup oldu.

Milli maç arasında teknik direktör değişikliğine giden Eyüpspor, Orhan Ak yönetimindeki ilk maçına çıkacak.

Kasımpaşa ise 8 maçta 2 galibiyet, üçer beraberlik, yenilgiyle 9 puan aldı ve haftaya 11. sırada girdi. Kasımpaşa'da diz sakatlığı yaşayan Haris Hajradinovic yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan iki maçı da Kasımpaşa 2-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Forbes Global Zenginler Listesi'nde zirve değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Forbes Global Zenginler Listesi'nde zirve değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı
FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
MİT devreye girdi Pakistan ile Afganistan arasında ateşkes sağlandı
MİT devreye girdi Pakistan ile Afganistan arasında ateşkes sağlandı
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı
Venezuela muhalefet lideri Machado, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teşekkür etti
Venezuela muhalefet lideri Machado, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teşekkür etti
Elektronik sigara, sigara içmeyen gençleri hedef alıyor! Çocuklarda elektronik sigara tehlikesi ''Bağımlılığa giden yolun başlangıcı''
Elektronik sigara, sigara içmeyen gençleri hedef alıyor! Çocuklarda elektronik sigara tehlikesi ''Bağımlılığa giden yolun başlangıcı''
Zonguldak'ta bir kişi eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Zonguldak'ta bir kişi eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Refah Sınır Kapısı kararı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Refah Sınır Kapısı kararı
Tefecilik ve kara para soruşturmasında 3 şüpheli tukuklandı
Tefecilik ve kara para soruşturmasında 3 şüpheli tukuklandı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sordu: Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sordu: Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?
Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi