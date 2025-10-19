Forbes Global Zenginler Listesi'nde zirve değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Chobani’nin perşembe günü duyurduğu 650 milyon dolarlık yatırımı sonrası Hamdi Ulukaya’nın net serveti 13,5 milyar dolara çıktı. Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi güncellenince Ulukaya, 1868. sıradan 202. sıraya yükselerek en zengin Türk konumuna geldi ve daha önce zirvede yer alan Murat Ülker’i geride bıraktı.

Forbes’un her yıl nisan ayında yayımlanan küresel milyarderler listesinde bu yıl toplam serveti 79,4 milyar dolar olan 35 Türk yer almış, Murat Ülker 9. kez zirvede görülmüştü. Ancak Chobani’nin perşembe günü duyurduğu 650 milyon dolarlık yatırım sonrası tablo değişti.

Forbes hesaplamalarına göre, şirketin yüzde 68’ine sahip olduğu tahmin edilen Ulukaya’nın serveti yatırımın ardından 11 milyar dolar arttı. 2,1 milyar dolar servetle 1868. sıradayken güncellenen listede 202. sıraya çıktı ve servetinin 5,4 milyar dolar olduğu tahmin edilen Murat Ülker’i geride bıraktı.

Chobani, bu yatırımla 20 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Ekonomim'de yer alan habere göre, fonun Idaho’daki fabrikanın genişletilmesi ve New York’un kuzeyindeki 1,2 milyar dolarlık tesisin finansmanında kullanılacağını belirtiyor. Şirketin son dönemdeki adımları arasında 2023’te La Colombe’un 900 milyon dolara alınması ve mayısta bitki bazlı dondurulmuş gıda tedarikçisi Daily Harvest’ın açıklanmayan bedelle satın alınması bulunuyor.

Hamdi Ulukaya kimdir?

New York’un kuzeyinde kapanmış bir yoğurt fabrikasını satın alarak sıfırdan kurduğu Chobani markasını, beş yıl içinde ABD’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri haline getirdi. Şirketin yıllık satışı kısa sürede 1 milyar doları aştı.

Hamdi Ulukaya’nın kurucusu ve CEO’su olduğu Chobani, Fast Company’nin “Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri 2017” listesinde hem “Gıda” hem de “Sosyal Fayda” kategorilerinde ilk sırada yer aldı.

Fortune’un “Dünyayı Değiştiren Şirketler” listesine de giren Chobani, kârının bir kısmını hayırseverlik faaliyetlerine aktarıyor. 2016 yılında, gıda sektöründe sosyal etki yaratmayı hedefleyen girişimcilere destek olmak amacıyla “Chobani Incubator” (Chobani Kuluçka Merkezi) hayata geçirildi. 2017’de ise Türkiye’deki girişimciliği desteklemek amacıyla “Hamdi Ulukaya Girişimi” başlatıldı.

2015 yılında “The Giving Pledge” (Bağış Taahhüdü) programına katılan Ulukaya, servetinin önemli bir bölümünü mülteci krizine çözüm bulmaya adadı.

Bu kapsamda “Tent Foundation” (Çadır Vakfı) kuruldu ve Airbnb, Google, İkea, LinkedIn, UPS ve MasterCard gibi 80 büyük şirketin dahil olduğu bir iş birliği platformu oluşturuldu.

Ulukaya, 2017 yılında TIME 100 listesine girerek, iş dünyasındaki liderliği ve mülteci sorununa getirdiği yenilikçi çözümlerle öne çıktı. 2024’te ise Fortune dergisi tarafından “İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı” arasında gösterildi.