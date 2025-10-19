BIST 10.209
FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 32 ilde son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, son 2 haftada FETÖ'ye yönelik İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 32 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını, 41'inin tutuklandığını, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızda haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

