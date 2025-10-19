BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  DÜNYA

ABD'nin vurduğu gemi başka bir ülkenin çıktı

ABD'nin vurduğu gemi başka bir ülkenin çıktı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu duyurdu. .

Abone ol

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu belirten Petro, "ABD hükümeti yetkilileri, kara sularımızda bir cinayet işleyerek egemenliğimizi ihlal etti. Balıkçı Alejandro Carranza'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir bağlantısı yoktu, onun günlük işi balık tutmaktı. Kolombiya bandıralı tekne, motor arızası nedeniyle sürükleniyordu ve üzerinde acil durum sinyali bulunuyordu. ABD hükümetinden açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "uyuşturucu taşırken" vurulan denizaltıdan kurtulan iki kişinin ülkelerine iade edileceğine dair açıklamasını hatırlatan Petro, "Narko denizaltısında gözaltına alınan Kolombiyalıyı karşıladık. Hayatta olmasından ve yasalara göre yargılanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu denizaltının Karayipler üzerinden ABD topraklarına doğru "uyuşturucu taşırken" hedef alındığını, denizaltıda dört "narkoteröristin" bulunduğunu ve bunlardan ikisinin öldürüldüğünü belirtmişti.
Muhabir:Sinan Doğan

ÖNCEKİ HABERLER
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Forbes Global Zenginler Listesi'nde zirve değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Forbes Global Zenginler Listesi'nde zirve değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı
FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik 32 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
MİT devreye girdi Pakistan ile Afganistan arasında ateşkes sağlandı
MİT devreye girdi Pakistan ile Afganistan arasında ateşkes sağlandı
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı
Venezuela muhalefet lideri Machado, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teşekkür etti
Venezuela muhalefet lideri Machado, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teşekkür etti
Elektronik sigara, sigara içmeyen gençleri hedef alıyor! Çocuklarda elektronik sigara tehlikesi ''Bağımlılığa giden yolun başlangıcı''
Elektronik sigara, sigara içmeyen gençleri hedef alıyor! Çocuklarda elektronik sigara tehlikesi ''Bağımlılığa giden yolun başlangıcı''
Zonguldak'ta bir kişi eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Zonguldak'ta bir kişi eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Refah Sınır Kapısı kararı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Refah Sınır Kapısı kararı
Tefecilik ve kara para soruşturmasında 3 şüpheli tukuklandı
Tefecilik ve kara para soruşturmasında 3 şüpheli tukuklandı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sordu: Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sordu: Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?