ABD'nin vurduğu gemi başka bir ülkenin çıktı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu duyurdu. .

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu belirten Petro, "ABD hükümeti yetkilileri, kara sularımızda bir cinayet işleyerek egemenliğimizi ihlal etti. Balıkçı Alejandro Carranza'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir bağlantısı yoktu, onun günlük işi balık tutmaktı. Kolombiya bandıralı tekne, motor arızası nedeniyle sürükleniyordu ve üzerinde acil durum sinyali bulunuyordu. ABD hükümetinden açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "uyuşturucu taşırken" vurulan denizaltıdan kurtulan iki kişinin ülkelerine iade edileceğine dair açıklamasını hatırlatan Petro, "Narko denizaltısında gözaltına alınan Kolombiyalıyı karşıladık. Hayatta olmasından ve yasalara göre yargılanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu denizaltının Karayipler üzerinden ABD topraklarına doğru "uyuşturucu taşırken" hedef alındığını, denizaltıda dört "narkoteröristin" bulunduğunu ve bunlardan ikisinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Muhabir:Sinan Doğan