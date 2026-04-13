Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile vurgusu ve milli güvenlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen Ideathon Yarışması programında yaptığı konuşmada aile kurumunun korunmasını milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek, bağımlılık türlerinin aile yapısına yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu vurguladı.

Aile kurumunun ve ailevi değerlerin muhafazasını bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız." dedi.

Merhum yazar Samiha Ayverdi'nin aileyi toplumun en küçük fakat en sağlam hücresi olarak tanımladığını hatırlatan Erdoğan, "Aile, cemiyete sağlam fertler veren, içine sızmak isteyen bakterileri yaşatmayan ve üretmeyen, yerleşmiş nizamlara ve temel kıymetlere yaylım ateşi açarak tahribat yapmak isteyenlere fırsat vermeyen, arınmış, inanmış ve kendini sağlama almış bir bünyedir. Ailenin toplumdaki yeri budur, misyonu budur, oynadığı rol işte budur." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak son yıllarda artan tehditler karşısında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara hız verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"2024'te Nüfus Politikaları Kurulumuzu ihdas ettik. Hemen ardından 2025 senesini Aile Yılı ilan ederek hem teşvik hem de destek paketlerini devreye aldık. Önce deprem bölgemizde, ardından 81 ilimizde hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanında olduk. Gerek doğum yardımlarımızla gerek ulaşımdan haberleşmeye pek çok alandaki indirim ve hizmetlerimizle ailelerimize ve genç çiftlerimize çok önemli destekler sunduk."

AİLEYE YÖNELİK TEHDİTLERİN EN BAŞINDA BAĞIMLILIK YER ALIYOR

Aile ve nüfus 10 yılı olarak belirledikleri 2026-2035 döneminde eğitimden sosyal politikaya tüm çalışmaları çok daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya şu sözlerle işaret etti:

"Günümüzde farklı türleriyle bağımlılık, aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor. Yuvaları dağıtan, ocakları söndüren, hanelerdeki huzur ve bereketi bitiren bağımlılık illetiyle mücadeleye bunun için büyük önem veriyoruz. Sanal bahis ve kumardan sosyal medyaya, tütün ürünlerinden alkol ve uyuşturucuya, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ailelerimizi bağımlılık illetinden uzak tutmak için yoğun gayret sarf ediyoruz."

Özellikle son dönemde yapay zeka ve yeni dijital teknolojilerin devreye girmesiyle bağımlılık türlerinde büyük bir artış yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, "Ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi yeni bağımlılıklar bilhassa küçük yaştaki yavrularımız üzerinde yıkıcı etkiler oluşturuyor. Algoritma tuzağı olarak adlandırılan bu yeni sarmaldan çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmamız büyük önem arz ediyor. Aynı şekilde siber zorbalık, mahremiyet ihlali, şiddet ve istismar gibi kötülüklerin yoğun şekilde yer aldığı dijital oyun ve içeriklerin olumsuz etkilerinden de evlatlarımızı korumak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

BAĞIMLILIĞIN EKONOMİMİZE YILLIK MALİYETİ 78 MİLYAR DOLAR

Bağımlılık sorununun geldiği vahim boyutları rakamlarla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 1,25 milyar yetişkinin tütün ürünü kullandığını ve her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Elektronik sigaraların etkisiyle Türkiye'de sigaraya başlama yaşının düştüğünü belirterek tehlikenin boyutlarına vurgu yapan Erdoğan, "Çocuklar okul harçlıklarını buraya yatırıyor. Anneler, babalar çocuklarının rızkını üzülerek söylüyorum sigara denilen illete harcıyor. Sonuçta vatandaşlarımız sağlığından, ülkemiz ise milyarlarca lirayı bulan devasa bir ekonomik kaynaktan oluyor." dedi.

Dünyada 350 milyonun üzerinde kişinin kumar problemi olduğunun tahmin edildiğini ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sanal kumar bağımlılarının sayısının arttığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Sanal bahis, şans oyunu ve kumar bağımlılığı bizde de ciddi bir sorun haline gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine kasım ayında bir genelge yayımladık. Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planını uygulamaya geçirdik. İlk 6 aylık veriler, aldığımız idari, mali ve hukuki tedbirler sayesinde sorunun kontrol altına alınmaya başlandığına işaret ediyor. Bunu doğru yolda olduğumuzun bir delili olarak görüyor, yasa dışı bahis, şans oyunu ve kumarın üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz."

Yeşilay'ın geçtiğimiz sene hazırladığı rapora atıfta bulunan Erdoğan, "Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığının ülkemiz ekonomisine yıllık maliyeti 78 milyar dolardır. Yani bağımlılık hem milletimizin ruh ve beden sağlığına kastetmekte hem de ekonomimiz için giderek büyüyen bir kara deliğe dönüşmektedir." ifadelerini kullandı.

Devlet olarak bağımlılıkla mücadelede gerekli her türlü önlemi aldıklarını belirten Erdoğan, Aile Bakanlığı, kurumlar, parti teşkilatları ve belediyelerin işbirliği içinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda programa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Kadın Kollarımız tarafından Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar temasıyla düzenlenen, 81 ilimizden 264 takım ve 1.302 yarışmacının katıldığı Fikir Maratonu Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Finale kalan ve dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm hanım kardeşlerimi ve jüri üyelerimizi kutluyorum.

Fikir Maratonu boyunca ortaya koyulan proje, teklif, tenkit ve tespitlerin politika belirleme sürecimizde Partimize ve milletimize çok önemli katkılar yapacağından en ufak bir şüphe duymuyorum.

Kadın Kolları Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese bu vizyoner etkinlik için teşekkür ediyorum.