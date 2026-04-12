Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Pakistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İslamabad’da İran ve ABD heyetleri arasında gerçekleşen ancak sonuçsuz kalan müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler ele alındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası şampiyonluk sözleri
Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası şampiyonluk sözleri
İran’dan ABD’ye sert müzakere mesajı
İran’dan ABD’ye sert müzakere mesajı
Trump’tan İran müzakereleri açıklaması
Trump’tan İran müzakereleri açıklaması
Nijerya ordusunun yanlışlıkla hava saldırısı: 56 sivil öldü
Nijerya ordusunun yanlışlıkla hava saldırısı: 56 sivil öldü
Göztepe ile Kasımpaşa’dan gollü beraberlik
Göztepe ile Kasımpaşa’dan gollü beraberlik
Fenerbahçe’den hakem kararına tek kelimelik tepki
Fenerbahçe’den hakem kararına tek kelimelik tepki
Galatasaray'a evinde Kocaelispor darbesi
Galatasaray'a evinde Kocaelispor darbesi
Güney Kıbrıs'ta Türk bayrakları yakıldı! Jet hızında açıklama...
Güney Kıbrıs'ta Türk bayrakları yakıldı! Jet hızında açıklama...
İsrail polisinden Mescid-i Aksa önünde alçak provokasyon
İsrail polisinden Mescid-i Aksa önünde alçak provokasyon
Dünya liderleri Antalya’da buluşacak! Kritik zirve...
Dünya liderleri Antalya’da buluşacak! Kritik zirve...
İsrail ordusu İran için alarm seviyesini yükseltti
İsrail ordusu İran için alarm seviyesini yükseltti
Trump, Hürmüz Boğazı’na giriş ve çıkış yapan gemileri ablukaya alacaklarını belirtti
Trump, Hürmüz Boğazı’na giriş ve çıkış yapan gemileri ablukaya alacaklarını belirtti