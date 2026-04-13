BIST 14.016
DOLAR 44,72
EURO 52,38
ALTIN 6.790,84
HABER /  DÜNYA

Terörle işbirliği yapan Fransız şirketine rekor ceza

Terörle işbirliği yapan Fransız şirketine rekor ceza

Fransız Şirketi “terörü finansman” suçlamasıyla yargılandığı davada rekor cezaya çarptırıldı.

Abone ol

Ünlü Lafarge şirketi ve bazı yöneticileri, Suriye’de faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla “cihatçı terör örgütlerine” (rüşvet amaçlı) maddi yardımda bulunmakla suçlanıyordu. Köksal Çiftçi'nin aktardığına göre, eski işçilerin açtığı ve Suriye’nin müdahil olduğu davanın kararı 13 Nisan 2026 günü açıklandı. Buna göre suçlu bulunan Lafarge beton şirketi rekor sayılabilecek, öngürelen en yüksek para cezasına çarptırılmış oldu.

Le Monde Gazetesinin haberine göre şirket Bir milyar 125 milyon Euros parasına, şirketin eski tepe yöneticisi Bruno Lafont ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Terörle işbirliği yapan Fransız şirketine rekor ceza - Resim: 0

Bilindiği üzere Suriye’de iç savaş şiddetli şekilde sürdüğü sırası, Lafarge 2013’de 13 milyon euro’luk maddi destek ile terörist sayılan örgütlerin faaliyetlerine göz yummalarını sağlamıştı.

Suç üstü, Fransızca deyim ile“eli reçel kavunuzunda” yani suç üstü yakalanmıştı.

Bu önemli karar sonrası, Fransa’nın yine terör örgütleri ile ilişkiler konusunda önüne gelene ahlak dersi vermeye devam edip etmeyeceği merak konusu.

