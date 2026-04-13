İzin belgesi olmadan Mekke'ye giriş yasaklandı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, hac sezonunun huzur ve emniyet içinde geçmesi adına Mekke’ye giriş kurallarını yeniden düzenledi. Umre ziyaretçilerinin ülkeden ayrılması için son tarih 18 Nisan olarak belirlenirken, bu tarihten itibaren kutsal şehre girişlerde resmi izin belgesi ibrazı zorunlu hale getirildi.

Hac mevsimine hazırlanan Suudi Arabistan, yoğunluğu yönetmek ve kayıt dışı ibadetin önüne geçmek için denetimlerini sıkılaştırıyor. Krallık, yarından itibaren geçerli olmak üzere Mekke-i Mükerreme’ye yönelik erişim kısıtlamalarını ve vize sürelerine dair kritik takvimi kamuoyuyla paylaştı.

MEKKE’YE GİRİŞTE "RESMİ İZİN" ŞARTI

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Mekke’ye girmek isteyen ikamet sahiplerinin ilgili makamlardan onaylı giriş izni alması zorunlu kılındı. Bu kararın detayları şöyle şekillendi:

Mekke’de resmi ikameti bulunanlar, halihazırda hac izni onaylanmış olanlar ve kutsal bölgelerde görevli olduklarına dair çalışma izni bulunanlar uygulamadan muaf tutulacak.

Pasaport Genel Müdürlüğü, giriş izin başvurularının "Absher" ve "Muqeem" platformları üzerinden tamamen elektronik ortamda yürütüleceğini; fiziksel müracaata gerek duyulmayacağını bildirdi.

UMRE ZİYARETÇİLERİ İÇİN KRİTİK TAKVİM: 18 NİSAN

Hac hazırlıklarının hızlanmasıyla birlikte umre vizelerine dair de önemli bir kısıtlama getirildi:

Umre vizesiyle ülkede bulunan ziyaretçilerin Suudi Arabistan’dan ayrılması için belirlenen son tarih 18 Nisan Cumartesi olarak açıklandı.

18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında "Nusuk" platformu üzerinden yeni umre izni verilmeyecek. Bu uygulama, hacı adaylarının intikal sürecinin düzenli yürütülmesini hedefliyor.

CEZAİ MÜEYYİDELER VE GEÇMİŞ VERİLER

Suudi makamları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da usulsüz girişlere karşı taviz verilmeyeceğini hatırlattı. Geçen yıl hac izni olmaksızın kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale varan para cezaları ve ülkeye giriş yasakları uygulanmıştı.

2025 yılı verilerine göre; kutsal topraklar 1 milyon 673 bin 230 hacıyı ağırlamış, bu sayının yaklaşık %10’unu Suudi Arabistan içerisinden gelen yerel hacılar oluşturmuştu. 2026 sezonunda ise küresel katılımcı sayısının modernizasyon projeleriyle birlikte daha da artması bekleniyor.