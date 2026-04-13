HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in elini sıkmadı! Önünden geçti gitti

CHP Lideri Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun cenazede bulunan Özel'in önünden geçerken tokalaşmak için el uzatmaması dikkat çekti.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze namazı bugün Teşvikiye Camii'nde kılındı.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'İ GÖRMEZDEN GELDİ!
Cenaze namazına katılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'in önünden geçerken Özel'e el uzatmaması dikkat çekti.

Ankara kulislerinde, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği kongrenin iptali istemiyle açılan davada nihai kararın bu hafta içerisinde çıkabileceği konuşulurken Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk rüzgar sosyal medyada da gündem oldu. 

