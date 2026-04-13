Antalya açıklarında deprem! Naci Görür ve Şükrü Ersoy'dan flaş değerlendirme

ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında sabah saatlerinde peş peşe depremler yaşandı. Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bunun yıkıcı bir deprem olmadığını belirtti. Naci Görür ise "Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir." uyarısında bulundu.

 Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan önce 3,5 ardından 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD, depremin Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta ve 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

"ANTALYA CİVARINDA BÖYLE BİR DEPREMİN HASAR VERMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

NTV canlı yayınında iki depremi değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya Körfezi'nin açıklarında zaman zaman bu büyüklüklerde depremler olduğunu belirtip “Burası Afrika levhası ile Anadolu levhasının birleştiği kenet kısımlarında meydana gelen depremler. Buranın daha önce büyük deprem oluşturduğuna ilişkin elimizde kayıtlar yok. Zaman zaman kara içine doğru da depremler olabiliyor. İzliyoruz ama bu tür büyüklükteki depremlerden sonra enerji bitiyor ve ardından büyük depremler gelmeyebiliyor. Yıkıcı bir deprem değil. Antalya civarında böyle bir depremin hasar vermesi mümkün değil.” dedi.

 “ARTÇILAR EN FAZLA 1-2 GÜN SÜREBİLİR"

 4,7'lik depremin artçılarının çok uzun sürmeyeceğini söyleyen Ersoy, “Artçılar en fazla 1-2 gün sürebilir. Eğer 4,7'yi geçen bir deprem olursa o onun artçısı değil yeni bir deprem demektir.” diye konuştu.

 NACİ GÖRÜR: DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR

 Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4,7'lik depremin Helen-Kıbrıs Fay Zonu'nda meydana geldiğini belirtip "Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir." uyarısında bulundu.

