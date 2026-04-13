Doğuda 317 yol ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta toplam 317 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının arttığı bölgede ekipler yolları açmak için seferber olurken, vatandaşlar güne beyaz örtü ve kar temizleme mesaisiyle başladı.

Abone ol

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda büyük aksamalara neden olurken günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde toplam 317 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için seferber oldu.

VAN: TARİHİ MEKANLAR KAR ALTINDA

Van kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle toplam 93 yerleşim yerinin yolu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, 37 mahalle ve 56 mezra yoluyla ulaşım kesildi.

TARİH BEYAZA BÜRÜNDÜ: Birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Van Kalesi ve kalenin güney kısmında yer alan Eski Van Şehri’ndeki kalıntılar karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ERCİŞ’TE YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI: Erciş ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağış, gece saatleri itibarıyla yerini yoğun kar yağışına bıraktı. İlçe kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

HAKKARİ: ŞEHİR MERKEZİNDE KAR MESAİSİ

Hakkari’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte vatandaşlar, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

KÖY YOLLARINDA SON DURUM

İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde 58 köy ve mezra yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını duyurdu.

EKİPLER SAHADA: Belediye ekipleri çarşı merkezi ve mahalle yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de kırsaldaki kapalı yollara müdahale ediyor.

YÜKSEKOVA’DA ULAŞIM GÜÇLÜĞÜ: Yüksekova ilçesinde İpekyolu Caddesi üzerinde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, esnaf ve vatandaşlar iş yerlerinin önünü küreklerle temizledi.

BİTLİS: 111 KÖY YOLU KAPANDI

Bölgede kar yağışından en çok etkilenen illerin başında Bitlis geldi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 111 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

KIRSALDA KESİNTİSİZ MÜCADELE: Kurtkan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kırsal bölgelerle ulaşımın kesintisiz sağlanması adına ekiplerin sahada tam kapasite çalıştığını belirtti.

HİZAN’DA SABAH KARIYLA UYANDILAR: Hizan ilçesinde sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı sonrası, İl Özel İdaresi ekipleri özellikle Bozpınar grup köy yolunda kar temizleme çalışmalarına yoğunlaştı.

MUŞ: YÜKSEK KESİMLERDE AKSAMA

Muş’ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kenti kısa sürede beyaz bürürken yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

55 YOL İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 55 köy yolunun kapandığını teyit etti.

HIZLI MÜDAHALE VURGUSU: Yentür, karla mücadele ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığını ve kapalı yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için planlamaların yapıldığını ifade etti.