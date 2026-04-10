CHP

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi..CHP YDK Sekreteri Deniz Çakır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

BM: Lübnan’da daha önce güvenli kabul edilen bölgeler de hedef alındı
BM: Lübnan’da daha önce güvenli kabul edilen bölgeler de hedef alındı
Bakan Kurum, Çorum'daki kura çekim töreninde konuştu: Bizi eleştirenler oldu, cevabı hep sahada verdik
Bakan Kurum, Çorum'daki kura çekim töreninde konuştu: Bizi eleştirenler oldu, cevabı hep sahada verdik
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun amcasıyla ilgili seks kaseti iddiası Barış Terkoğlu anlattı
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun amcasıyla ilgili seks kaseti iddiası Barış Terkoğlu anlattı
Damacana suya yüzde 40 zam
Damacana suya yüzde 40 zam
Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
IKBY, bazı bölgelere saldırı olduğunu açıkladı
IKBY, bazı bölgelere saldırı olduğunu açıkladı
Katar'ın Ankara Büyükelçiliği 6 Togg satın aldı
Katar'ın Ankara Büyükelçiliği 6 Togg satın aldı
Fenerbahçe'de Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu
Romanya'da Mircea Lucescu için cenaze töreni düzenlendi
Romanya'da Mircea Lucescu için cenaze töreni düzenlendi
Trabzonspor'da Onuachu depremi! Kadrodan çıkarıldığı duyuruldu
Trabzonspor'da Onuachu depremi! Kadrodan çıkarıldığı duyuruldu
Juventus yönetiminden teknik direktör Spalletti kararı
Juventus yönetiminden teknik direktör Spalletti kararı
Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 suçlu ülkeye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 suçlu ülkeye getirildi