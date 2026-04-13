AFAD’dan Nijerya’daki yerinden edilmişlere 36 tonluk gıda desteği

Türkiye, AFAD koordinasyonunda Nijerya’nın Adamawa eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa 36 ton gıda yardımı ulaştırdı.

Türkiye, dünyanın birçok kriz noktasında yardıma muhtaç sivillere desteğini sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 36 tonluk gıda yardımı, Nijerya’nın kuzeydoğusunda yer alan Adamawa eyaletine ulaştırıldı.

Yardımlar, Yola yakınlarındaki Malkohi Yerinden Edilmiş Kişiler Kampı’nda ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında gönderilen yardımlar, bölgede uzun süredir devam eden insani krize destek amacı taşıyor.

BOKO HARAM SALDIRILARININ GÖLGESİNDE YAŞAM MÜCADELESİ

Söz konusu kampta, Boko Haram saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere sığınmak zorunda kalan binlerce kişi yaşamını sürdürüyor. Temel ihtiyaçlara erişimin sınırlı olduğu bölgede, uluslararası yardım kuruluşlarının desteği kritik önem taşıyor.

TÜRKİYE'NİN İNSANİ DİPLOMASİ VURGUSU

Yardım programına Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijeryalı yetkililer ve BM temsilcileri katıldı. Büyükelçi Poroy, Türkiye’nin insani yardım alanında aktif rol üstlendiğini belirterek, “Zor koşullarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) yetkilileri ise Türkiye’ye teşekkür ederek, gönderilen yardımların kamp sakinleri için hayati önem taşıdığını ifade etti.

GIDA KOLİLERİ TEMEL İHTİYAÇLARA DESTEK SAĞLAYACAK

AFAD tarafından ulaştırılan yardım paketi; temel gıda ürünlerinden oluşarak kamp sakinlerinin günlük yaşamını desteklemeyi hedefliyor. Yardımın, bölgedeki gıda erişim sorunlarının hafifletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye, son yıllarda Afrika kıtasında yürüttüğü insani yardım çalışmalarıyla öne çıkarken, çatışma ve kriz bölgelerinde sivillere yönelik desteklerini sürdürüyor. AFAD koordinasyonundaki bu son yardımın da Türkiye’nin insani yardım politikalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.