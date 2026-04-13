Antalya depremi sonrası Naci Görür’den korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir!

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Uzmanlar, bölgedeki fay hattının daha büyük depremler üretebileceği uyarısında bulundu.

Antalya'da bu sabah sarsıntıyla uyandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre; Antalya'nın Demre ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kısa süreli paniği neden olan Antalya depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür, bölgedeki fayın daha büyük bir deprem üretebileceğine dikkat çekti.

"DAHA BÜYÜK DEPREM OLABİLİR"

Naci Görür açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun"

HERHANGİ OLUMSUZLUK YOK

Öte yandan Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.

