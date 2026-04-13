Türkiye'yi tehdit eden Uganda Genelkurmay Başkanı'na cevap

Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapan, ardından bunları geri silen Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'ya Türkiye'den ilk yanıt geldi. Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin Uganda ile sorunu yok. Genelkurmay Başkanı bazen bu tip açıklamalarla gündeme geliyor, anlam veremiyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları yapıp ardından silen Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın açıklamalarına yanıt verdi.. Partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye’nin Uganda ile herhangi bir sorunu olmadığını vurguladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: UGANDA İLE SORUNUMUZ YOK

Çelik, Kainerugaba’nın geçmişte de benzer tutarsız açıklamalarla gündeme geldiğini hatırlattı. Çelik, "Türkiye'nin Uganda ile sorunu yok. Genelkurmay Başkanı bazen bu tip açıklamalarla gündeme geliyor, anlam veremiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İRAN İLE ABD ARASINDA ATEŞKES BAŞVURULARI DEVAM ETTİRİLMELİ"

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bütün dünyanın gözü barış görüşmelerinin üzerindeydi. İslamabad'ta maalesef ilk turda görüşmeler sonuçlanamadı. Bizim tutumumuz barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiği. Ateşkes ortamının korunması ve devam ettirilmesi gerekmektedir.

İlk turda sonuç alınmasını beklemek zaten doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı, nükleer silah meselesi, aynı zamanda bu saldırganlığın sonunda ortaya çıkmış insani kayıplar ve tazminatlar meselesi gibi bir sürü boyutu olan konu bu. ABD ve İsrail'in haksız ve gayrimeşru saldırısından sonra hem bölgesel hem küresel güvenlik açısından vahim sonuçlar ortaya çıktı."

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya depremi sonrası Naci Görür’den korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir!
Antalya depremi sonrası Naci Görür’den korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir!
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Hürmüz Boğazı'nda kritik gün! UKMTO duyurdu: Bildirim aldık
Hürmüz Boğazı'nda kritik gün! UKMTO duyurdu: Bildirim aldık
Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail basını: Netanyahu, İran'la ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğini söyledi
İsrail basını: Netanyahu, İran'la ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğini söyledi
ABD'nin büyük bankalarından! Goldman Sachs'ın net kârı arttı
ABD'nin büyük bankalarından! Goldman Sachs'ın net kârı arttı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan, Trump'ın hedef aldığı Papa 14. Leo'ya destek mesajı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan, Trump'ın hedef aldığı Papa 14. Leo'ya destek mesajı
İzin belgesi olmadan Mekke'ye giriş yasaklandı
İzin belgesi olmadan Mekke'ye giriş yasaklandı
Terörle işbirliği yapan Fransız şirketine rekor ceza
Terörle işbirliği yapan Fransız şirketine rekor ceza
Yandex Türkiye'nin reklam geliri ile şaşırttı! Geliri 2026'nın ilk çeyreğinde 2,4 kat arttı
Yandex Türkiye'nin reklam geliri ile şaşırttı! Geliri 2026'nın ilk çeyreğinde 2,4 kat arttı
Ankara için zirai don uyarısı
Ankara için zirai don uyarısı
İsrail askerleri, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde 2 Filistinliyi daha öldürdü
İsrail askerleri, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde 2 Filistinliyi daha öldürdü