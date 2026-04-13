İsrail askerleri, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde 2 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde 2 Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıkları, Refah kentinin Muaviye bölgesi ile Han Yunus kentindeki Ebu Hamid kavşağı yakınlarında 2 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tanıklar, her iki bölgenin de anlaşmaya göre İsrail ordusunun kontrolü ve konuşlanması dışında olması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 754 kişi öldü, 2 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 333 Filistinli hayatını kaybederken, 172 bin 202 kişi ise yaralandı.

