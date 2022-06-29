Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üye olma süreci ve daha birçok konunun gündeme geldiği zirve, son yılların en önemli zirvesi olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

"Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz"

Zirvede merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, temasların yarın da devam edeceğini belirtti. Erdoğan, "Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz." vurgusu yaptı.

Erdoğan'a teşekkür

Görüşme başlarken, basın mensuplarına demeç veren iki lider samimi görüntüler verdi. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan yürüttüğü diploması faaliyetleri için teşekkür ederek sözlerine başladı.