Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depremi mağdurlarına yeni evleri teslim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan "İşte bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler söz veririz ve sözümüzü tutarız. " dedi.

Konutların taksitlerini ise böyle duyurdu:

2+1 konutları 160, 180 bin lira, 3+1 konutları da 220 - 260 bin lira arasında bir bedelle sahiplerine veriyoruz.

İlk iki yılı ödemesiz, toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitleri aylık 740 liradan; 3+1 konutların taksitleri 1020 liradan başlayacak. Kira bedelinden bile düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ, AFAD başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, yükleneci firmaları, herkesi tebrik ediyorum.