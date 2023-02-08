Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte ve bölgede incelemelerde bulunacak.

Erdoğan ile bölgeye, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.