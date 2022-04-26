Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı sadece 2 yerde maske zorunlu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "3 yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı" diyen Erdoğan, "Sadece Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske kullanılmaya devam edilecek. Vaka sayısı 1000'nin altına düştüğünde o yasak da kalkacak."

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Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu’nun, "en önemli toplantılarından biri” için bugün toplanacağını duyurmuştu. Toplantı devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonunda açıklama yapacağı duyuruldu. Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.

- Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk.

- Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum.

- Merhum Cemil Taşçıoğlu hocamız, merhum Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi, bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz.

Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu tamamen kaldırıldı - Salgının artık kitlesel tehdit olarak çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum.

-Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmayacaktır.

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

- Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek.

- Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.

-Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşuna erişimi kısıtlanırken, biz devlet, şehir, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde de yeni yatağı hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık.

- Salgınla mücadelede de yol göstericimiz, en önemli güç kaynağımız bilim insanlarımızın sağ olsunlar, gayretleri olmuştur. Yönetim olarak bize en büyük desteği, Sağlık Bakanlığımızın salgın tehdidi ile oluşturduğu Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir.

- Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri, mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır. Hükümet olarak bilimsel verilerle, toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik. Hep birlikte ülkemizi bu dönemden sağ salim çıkararak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirme huzurunda burada bir aradayız.

- Salgının başında bilinmeyen, tanınmayan, sonuçları kestirilemeyen bir virüsle karşı karşıya gelinmiş olmasının yol açtığı belirsizlikler vardı. Çin'den gelen bilgiler, dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı. Hastalık yayıldıkça bilim insanlarının tespitleri bizi de hemen her gün yeni tavsiyelere maruz bıraktı.

- Vatandaşlarımızı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, aracı ülkemize hızlı şekilde kazandırarak mücadeleyi özellikle ön plana çıkardık.

- Yerli solunum cihazından tanı kitine, aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık. Bugün kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri konumundayız. Dünya bu konuda hiç de hayırla yad edilemeyecek bir yaklaşım sergilemiştir.

- Bu süreçten çıkardığımız ders; sağlık altyapısı ve hizmetleri konusunda kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur. Bu hedefe hızla ulaşacağız.

- Son 2 yıldır mesaisinin tamamını karşılık beklemeden salgınla mücadeleye ayıran değerli bilim insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.

'Son toplantı' vurgusu dikkat çekti!

Bakan Koca toplantının başladığını, 16 Temmuz 2020 günü yaptığı "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım" paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından şu cümleyle duyurdu: "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." Bakan Koca'nın 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son toplantısı' vurgusu dikkat çekti. Covid-19 Bilim Kurulu'nun bu toplantının ardınan lağvedileceği iddiası gündeme geldi.

Adıyaman'dan mesaj verdi: Ben artık tokalaşıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta sonu Adıyaman'da maske takmayıp, vatandaşlarla tokalaşması, öğrencilerle yanak yanağa fotoğraf çektirmesi dikkat çekmişti. Bakan Koca, "Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz" demişti.