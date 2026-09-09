Cübbeli Ahmet'in Üsküdar twiti olay oldu : Biz müslümanları feraha gark etti

ÜSKÜDAR Belediyesi’nde mahkeme kararıyla yenilenen başkan vekilliği seçiminin AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin tarafından kazanmasının ardından Ahmet Mahmut Ünlü’den dikkat çeken bir mesaj geldi. Cübbeli Ahmet, X hesabından yaptığı paylaşımda Üsküdar’ın AK Parti yönetimine geçmesinden duyduğu memnuniyeti "Bizi feraha gark etti" diyerek dillendirdi.

ÜSKÜDAR'IN GERİ DÖNMESİ...

Cübbeli Ahmet'in Üsküdar paylaşımı ve İBB dileği şöyle:

-“Üsküdar'ın Ak Parti'ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha ğarketti.

-Allâh-u Teâlâ İstanbul'umuzun iâdesiyle sürûrumuzu itmâm eylesin. -İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin. Âmîn!”

TÜRKÇESİ : İBB'Yİ DE...

Ünlü’nün kullandığı ifadeler günümüz Türkçesiyle, Üsküdar’ın AK Parti’ye geçmesinin kendilerini sevince boğduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de yeniden AK Parti yönetimine geçmesini temenni ettiği ve İstanbul’un kaybedilmesine neden olduğunu düşündüğü kişilerin “hak ettiklerini bulmasını” dilediği anlamına geliyor.

CHP'LİLER OY VERDİ ÜSKÜDAR EL DEĞİŞTİRDİ

Üsküdar Belediye Meclisi’nde dün yapılan ve dört tur süren seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy, CHP/Yeni Parti grubunun adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. 2 CHP'li üye son 2 turda AK Parti adayına oy verince Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

CHP’NİN KAZANDIĞI İLK SEÇİM İPTAL EDİLMİŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta yapılan ilk başkan vekilliği seçimini CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı.

Çetinkaya dördüncü turda 22 oy alırken Gültekin 18 oyda kalmıştı. AK Parti’nin itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçimle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ardından seçim süreci yenilenmişti. Seçimin yenilenmesi kararının ardında da iki CHP'li meclis üyesi tutuklanmıştı.