YENİ Parti Üsküdar’da miting yapacak! Üsküdar mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Üsküdar Belediye Meclisinde yenilenen başkanvekili seçimini AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin’in kazanmasının ardından YENİ Parti’den miting kararı geldi. MYK toplantısında seçim süreci değerlendirilirken Üsküdar’da miting düzenlenmesine karar verildi. Peki, YENİ Parti Üsküdar mitingi ne zaman? Miting saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte 8 Eylül itibarıyla açıklanan bilgiler…

YENİ PARTİ ÜSKÜDAR MİTİNGİ NE ZAMAN?

YENİ Parti’nin Üsküdar mitingi 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. MYK’da alınan karara göre miting akşam saatlerinde düzenlenecek. Miting kararı, 8 Eylül’de gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yapılan MYK toplantısında alındı.

ÜSKÜDAR MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

YENİ Parti’nin 12 Eylül’de düzenleyeceği mitingin kesin başlangıç saati henüz açıklanmadı. ANKA’nın aktardığı bilgilere göre mitingin akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Saat bilgisinin miting programının kesinleşmesinin ardından duyurulması bekleniyor.

YENİ PARTİ ÜSKÜDAR MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK?

Mitingin İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yapılacağı açıklandı. Ancak 8 Eylül akşamı itibarıyla mitingin gerçekleştirileceği meydan veya açık adres henüz duyurulmadı. İlk açıklamalarda yalnızca “Üsküdar’da” ve “akşam saatlerinde” bilgileri yer aldı.

YENİ PARTİ NEDEN ÜSKÜDAR’DA MİTİNG YAPACAK?

Miting kararı, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için 8 Eylül’de gerçekleştirilen yenileme seçiminin ardından alındı. MYK toplantısında Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasından başkanvekili seçiminin yenilenmesine kadar geçen süreç ve son seçim sonucu değerlendirildi. Toplantının ardından 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar’da sürece tepki amacıyla miting düzenlenmesine karar verildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ KİM OLDU?

Üsküdar Belediye Meclisindeki yenileme seçiminde AK Parti-MHP grubunun adayı Dündar Ziya Gültekin, dördüncü turda 23 oy alarak başkanvekili seçildi. Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Seçimin ardından gerçekleştirilen MYK toplantısında Üsküdar’daki gelişmeler ele alındı ve miting kararı çıktı.

ÜSKÜDAR’DA BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ NEDEN YENİLENDİ?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından yapılan ilk başkanvekili seçiminde Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. Daha sonra söz konusu seçim yargı kararıyla iptal edildi ve başkanvekili seçiminin yenilenmesine karar verildi. 8 Eylül’de gerçekleştirilen yeni seçimin dördüncü turunda Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak seçimi kazandı. Bu gelişmenin ardından YENİ Parti yönetimi 12 Eylül’de Üsküdar’da miting düzenleme kararı aldı.