İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor iddiası

Mahkemenin "Mutlak butlan" kararına tepki göstererek CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak görevine devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor. Nefes gazetesinden Fatih Ergin'in kulis haberine göre AK Parti'ye geçip geçip geçmeyeceği tartışmalarının odağında yer alan Cemil Tugay'ın, AK Parti'ye üyelik formunu doldurduğu iddia edildi.

İZMİR'İN KURTULUŞ GÜNÜNDE KATILACAK

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği tarih de manidar. Cemil Tugay, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 9 Eylül'de AK parti saflarına katılacak deniyor.

RESEPSİYONA AK PARTİLİLER DAVETLİ

Bu akşam Tarihi Hava Gazı fabrikasında yapılacak 9 Eylül resepsiyonu Cemil Tugay'ın talimatıyla ilk defa alkolsüz gerçekleşecek. Resepsiyona, İzmir'deki AK Parti İlçe Başkanlarının tamamının davet edildiği de belirtildi.