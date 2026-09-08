İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor iddiası
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. NEFES gazetesinin iddiasına göre Cemil Tugay, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de AK parti'ye geçiyor. Bu akşam Tarihi Hava Gazı fabrikasında düzenlenecek 9 Eylül resepsiyonunun alkolsüz yapılması talimatını veren Cemil Tugay'ın, AK Parti üyelik formunu doldurduğu iddia edildi.
Mahkemenin "Mutlak butlan" kararına tepki göstererek CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak görevine devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor. Nefes gazetesinden Fatih Ergin'in kulis haberine göre AK Parti'ye geçip geçip geçmeyeceği tartışmalarının odağında yer alan Cemil Tugay'ın, AK Parti'ye üyelik formunu doldurduğu iddia edildi.
İZMİR'İN KURTULUŞ GÜNÜNDE KATILACAK
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği tarih de manidar. Cemil Tugay, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 9 Eylül'de AK parti saflarına katılacak deniyor.
RESEPSİYONA AK PARTİLİLER DAVETLİ
Bu akşam Tarihi Hava Gazı fabrikasında yapılacak 9 Eylül resepsiyonu Cemil Tugay'ın talimatıyla ilk defa alkolsüz gerçekleşecek. Resepsiyona, İzmir'deki AK Parti İlçe Başkanlarının tamamının davet edildiği de belirtildi.
9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞ GÜNÜ
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılım iddiası kadar seçtiği tarih de olay olacak. 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Bu tarih yalnızca İzmir'in değil tüm Anadolu'nun düşman işgalinden temizlendiği tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.