8 yıldır aranıyordu! Kaçtığında erkekti bulunduğunda kadın çıktı Samsun'da işlediği bir suçtan dolayı 8 yıldır aranan, tanınmamak için kadın kılığına girip, kız kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü, Kadıköy'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Anadolu Ajansı