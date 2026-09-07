8 yıldır aranıyordu! Kaçtığında erkekti bulunduğunda kadın çıktı

Samsun'da işlediği bir suçtan dolayı 8 yıldır aranan, tanınmamak için kadın kılığına girip, kız kardeşinin kimliğini kullanan firari hükümlü, Kadıköy'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
8 yıldır aranıyordu! Kaçtığında erkekti bulunduğunda kadın çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2010'da Samsun'da meydana gelen "yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Şubat 2018'den beri aranan T.B. hakkında çalışma başlattı.

8 yıldır aranıyordu! Kaçtığında erkekti bulunduğunda kadın çıktı - Resim: 0

Kadın kılığına girip, kız kardeşinin kimliğini kullanmış

Tanınmamak için kadın kılığına girip, kız kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edilen T.B. Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

8 yıldır aranıyordu! Kaçtığında erkekti bulunduğunda kadın çıktı - Resim: 1

Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine götürülen hükümlü hakkında nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla "başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı" gerekçesiyle adli işlem de yapıldı.

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