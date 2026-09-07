Osimhen hangi maçları kaçıracak? Galatasaray'a dönüş tarihi...

Süper Lig’de sezona fırtına gibi giren ve liderlik koltuğuna kurulan Galatasaray, Başakşehir galibiyetinin sevincini doyasıya yaşayamadı. Karşılaşma öncesinde ve esnasında sakatlanan kilit isimler, teknik heyeti ve taraftarları endişelendirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte ilk darbe, maç öncesindeki antrenmanda aldığı darbe nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulan Singo’dan gelmişti. Başakşehir mücadelesinde ise sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Victor Osimhen ve Mario Lemina’dan da kötü haber geldi.

SPORTİNG LİZBON VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA BÜYÜK KRİZ

Yapılan detaylı kontrollerin ardından her iki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti. Yaklaşık 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülen iki yıldızın, bu periyotta oynanacak Sporting Lizbon, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını kaçırma riski son derece yüksek.

OSİMHEN İÇİN DERBİ UMUDU SÜRÜYOR

Lemina’ya kıyasla sakatlığının daha hafif olduğu tespit edilen Nijeryalı golcü Victor Osimhen için ise sağlık heyeti seferberlik ilan etti. Yıldız santrforun Trabzonspor derbisine yetişip yetişmeyeceği, önümüzdeki günlerde sağlık ekibinin yapacağı son değerlendirmelerin ardından netleşecek.

Teknik direktör Okan Buruk’un orta sahadaki en güvendiği kozu olan Lemina ile hücum hattındaki en büyük gücü Osimhen’in, milli ara sonrası Ekim ayında sahalara tam kapasiteyle dönmesi hedefleniyor.